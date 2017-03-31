ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Трамп встретился с экс-госсекретарем Кондолизой Райс, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Президент снова приветствовал сегодня утром в Белом доме бывшего советника президента по национальной безопасности и госсекретаря Кондолизу Райс", — написал Спайсер в Twitter, приложив фото, на котором улыбающиеся Трамп и Райс сидят в креслах в Овальном кабинете. Спайсер не привел подробностей встречи.

Райс была госсекретарем в 2005-2009 годах, в 2001-2005 она занимала пост советника президента по национальной безопасности. Райс работала в обеих администрациях Джорджа Буша-младшего.