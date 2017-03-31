В пригороде Парижа мусульмане совершили намаз на улице

ПАРИЖ, 31 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Сотни мусульман провели пятничную молитву на улице в пригороде Парижа в знак протеста против закрытия молельного зала, передает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.

Мусульмане расстелили ковры для молитвы прямо на улице коммуны Клиши-ля-Гаренн. Молитва прошла под надзором нарядов полиции. К такой акции мусульман подвигла нехватка мечетей.

"Местная мэрия хочет превратить зал, который арендовали для молитв, в мультимедийную библиотеку для жителей коммуны, население которой насчитывает около 60 тысяч человек", — передает агентство.

Вместе с тем местные власти призывают мусульман совершать молитвы в культурно-религиозном центре, открытом в прошлом году.