Турецкие обиды: Тиллерсону не удалось помириться с Эрдоганом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости

Горячая атмосфера

На, казалось бы, протокольный визит главы американской дипломатии Рекса Тиллерсона в Турцию 30 марта возлагались достаточно серьезные надежды. Он проходил в очень непростое время для турецко-западных отношений.

После серии "министерских" скандалов отношения между Анкарой и Брюсселем сложно назвать даже неприязненными. Судя по риторике официальных лиц (особенно турецких), они балансируют на грани разрыва.

Потепления ожидать не стоит — 16 апреля в Турции пройдет конституционный референдум, и любой его итог приведет к обострению. Если Эрдоган выиграет, то получит новую волну критики европейских правозащитников за превращение Турции из республики в султанат. Если же проиграет, то ЕС почувствует слабость президента и усилит давление на него, а также будет с удвоенной энергией поддерживать воспрянувших противников Эрдогана в его собственной стране.

Кроме того, над турецко-американскими отношениями витает призрак участия Вашингтона в попытке переворота, организованного против Эрдогана в середине 2016 года. Анкара уверена, что за этой попыткой стояла администрация Обамы, недовольная слишком независимой политикой Турецкой Республики.

Поэтому перед Тиллерсоном стояли две задачи: познакомиться с новым турецким руководством и попытаться как-то снизить градус напряженности.

Ведь реально независимая Турция, которая самостоятельно решает вопросы сотрудничества с Россией и Ираном, создает американцам проблемы. Особенно с учетом того, что она пока является страной — членом НАТО, и любые проблемы Турции, связанные с ее гиперактивностью (еще одно последствие возможной "независимости" Анкары), сразу же становятся проблемами НАТО.

Знакомство, судя по всему, прошло успешно, а вот с решением проблем не задалось. Для решения нужно было не доказывать туркам, что американцы не участвовали в перевороте (зная Эрдогана, сложно поверить в то, что он так быстро откажется от своих подозрений), а пойти Анкаре навстречу в двух важнейших для нее вопросах — гюленовском и курдском.

© REUTERS/ Yasin Bulbul/Presidential Palace Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи в Анкаре. 30 марта 2017 года

ЦРУ — "против"

Эрдоган, возможно, и готов был бы простить Вашингтону возможное участие в перевороте (тем более что это было при Обаме), однако требует доказательства лояльности в виде выдачи Фетхуллы Гюлена — человека, который, по мнению Анкары, был организатором этого переворота.

Гюлен на сегодняшний день является одним из самых серьезных противников Эрдогана внутри Турции. Живя в американской Пенсильвании, проповедник контролирует в Турции целую сеть своих сторонников (которых Эрдоган называет "теневым правительством") и активно мешает Эрдогану строить султанат. И не исключено, что за выдачу этого человека турецкий президент готов будет пойти американскому на серьезные уступки.

Однако, судя по всему, насчет выдачи Эрдоган и Тиллерсон не договорились. И дело тут не в том, что для экстрадиции нет особых оснований — когда это американцам мешало? И даже не в том, что администрация Трампа не хочет Гюлена отдавать — в ходе предвыборной кампании Майкл Флинн публично озвучивал такую возможность.

Дело в том, что Трамп отдать Гюлена не может — уж слишком тесно этот уважаемый проповедник работает с американской разведкой, и, по некоторым данным, уж слишком сильно разведка использует гюленовские сетевые структуры для реализации своих целей.

Учитывая, что у Трампа с тем же ЦРУ отношения не заладились, президенту нет смысла их еще больше портить. Скорее, наоборот, Гюлен может быть рычагом давления Белого дома на американскую разведку, своего рода инструментом дрессировки ЦРУ.

Одним из немногих рычагов, которые у Трампа есть в наличии, поэтому так быстро отказываться от него Белый дом не собирается. Особенно ради расположения Эрдогана, которое (зная эмоциональность турецкого лидера) очень легко потерять, а также на фоне нерешаемости второй проблемы — курдской.

Курды —"за"

Эрдоган требует от США прекратить поддерживать сирийских курдов. "В США признают, что Отряды народной самообороны и партия "Демократический союз" — террористы. Но, несмотря на это, Америка продолжает помогать им. И это влияет на наши двусторонние отношения", — говорит министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Например, на участие Турции в дальнейших операциях на территории Сирии.

По мнению некоторых экспертов, Тиллерсон приехал в Анкару для обсуждения операции в Ракке, к которой он хочет привлечь турок. Ни для кого не секрет, что взятие сирийской столицы ИГ* рассматривается американцами как приоритетная цель в Сирии. Ведь если они лишат "халифатчиков" обеих столиц (т.е. помимо Ракки и иракского Мосула, который уже почти взят), то вполне могут снискать себе лавры победителя ИГ*. Точнее, лавры эти получит Дональд Трамп, которому сейчас кровь из носу нужны серьезные успехи для поднятия рейтинга внутри собственной страны. Турецкие же войска могут оказать серьезную помощь во взятии города.

© REUTERS/ Umit Bektas Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи в Анкаре. 30 марта 2017 года

Вот только тут есть проблема. Ведь между оккупированной Турцией сирийской территорией и Раккой находятся курдские и сирийские земли. Крайне маловероятно, что одна из двух сил пропустит через свою территорию турецкие бронетанковые колонны. Кроме того, сами турки говорят о том, что не будут участвовать в операции в Ракке. Эрдоган настаивает на том, чтобы в ходе борьбы с терроризмом США полагались на "легитимных" партнеров.

Более того, сейчас Турция требует у США в целом и у Тиллерсона в частности сделать выбор между "турецкими союзниками" и "курдскими террористами".

Однако для США выбор, в общем-то, очевиден. Курдов бросать они не собираются, ведь это курдские войска уже нависают над сирийской столицей ИГ* с севера, и ведь это именно курды не выставляют какие-то специфические условия американцам. Безопасность и возможности курдов после окончания гражданской войны в Сирии будут во многом зависеть от защиты со стороны внешней силы, в данном случае — США.

Курдам американцы нужны гораздо больше, чем Эрдогану, а значит, они станут более покладистыми партнерами.

С другой стороны, Вашингтон не намерен разрывать отношения с Анкарой в надежде на то, что Эрдоган перебесится и успокоится. Понятно, что такой подход Тиллерсона не приведет к потеплению отношений между ним и Эрдоганом. Ну, хоть приехал, познакомился.

*Экстремистская террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.