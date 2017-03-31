Трамп потребовал от премьера Дании повысить расходы на оборону

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп потребовал от премьера Дании Ларса Локке Расмуссена повысить расходы на оборону, тот согласился, говорится в совместном заявлении двух лидеров, которое распространил Белый дом по итогам встречи двух лидеров в Вашингтоне.

"Президент призвал премьер-министра работать в направлении установленной НАТО цели — расходов на оборону в размере 2% ВВП, и премьер-министр подчеркнул свое намерение продвигать значительный рост оборонных расходов в предстоящие годы", — говорится в сообщении.

Трамп неоднократно заявлял, что будет требовать от союзников по НАТО выплачивать "честную долю" на деятельность альянса, которая на 70% обеспечивается финансированием США.