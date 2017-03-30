Белый дом расскажет конгрессменам о новых деталях расследования по России

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Белый дом пригласил представителей комитетов по разведке сената и палаты представителей США ознакомиться с новыми деталями расследования о якобы вмешательстве РФ в выборы в США, рассказал в ходе пресс-брифинга для журналистов официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Обнаружились материалы, и мы хотим удостовериться, что у людей, которые проводят расследование, есть эта информация", — сказал он.

Ранее на этой неделе старший демократ в комитете по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф потребовал, чтобы глава комитета республиканец Девин Нунес был отстранен от расследования возможного вмешательства РФ в выборы. Это было вызвано скандалом, разразившимся после сообщений о том, что Нунес встречался с одним из своих информаторов на территории Белого дома.

Демократы в конгрессе увидели в этом повод заподозрить его в близости к нынешней администрации США и, соответственно, в неспособности проводить расследование по поводу предполагаемых связей предвыборного штаба президента Дональда Трампа с Россией.

В свою очередь спикер палаты представителей конгресса республиканец Пол Райан назвал в четверг "очевидным то, что Россия пытается вмешаться в выборы в других странах". В этой связи он призвал европейские государства "обезопасить" свои выборы.

Россия неоднократно опровергала сообщения о причастности к попыткам оказать влияние на выборы в США. Как заявляет Москва, подобные обвинения являются безосновательными.

Западные политики неоднократно обвиняли Россию в причастности к хакерским атакам против своих государственных институтов, но при этом никогда не предоставляли доказательств, впоследствии эти сообщения не подтверждались.