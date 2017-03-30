В бундесвере проведут презентацию новых "кибервойск"

БЕРЛИН, 30 мар — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен примет участие 5 апреля в Бонне в презентации нового командования кибер- и информационным пространством (Kommando Cyber- und Informationsraum), сообщило агентство dpa.

Новая организационная единица объединит около 13,5 тысячи военнослужащих и гражданских специалистов. Таким образом, она будет сопоставима с другими частями бундесвера — сухопутными войсками, флотом и ВВС, пишет агентство.

Задачей командования кибер- и информационным пространством, которое должно начать полноценно работать до 2021 года, станет защита информационных сетей, а также цифрового управления систем вооружений бундесвера.

Создание Kommando Cyber- und Informationsraum связано с увеличившимся количеством кибератак на информационные сети бундесвера — только за первые 9 недель 2017 года, по данным минобороны, на них совершено более 280 тысяч атак.