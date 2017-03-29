Сотрудницу госдепа обвинили в связях с китайской разведкой

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сотруднице госдепартамента США предъявлены обвинения в предоставлении ложной информации ФБР и препятствовании правосудию; кроме того, чиновницу подозревают в связях с китайской разведкой, передает агентство Рейтер.

Сообщается, что сотрудница госдепа Кэндэйс Клэйборн работает в офисе по делам Кавказа.

Как сообщает министерство юстиции, Клейборн "использовала свое положение и доступ к засекреченной информации в личных целях".

Кроме того, женщина не смогла объяснить свои контакты с сотрудником внешней разведки Китая, от которого она получала подарки.

Госдепартамент не дал комментариев по этому вопросу.