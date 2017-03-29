Меркель: цели Британии стали понятнее после подачи Мэй заявления по Brexit

БЕРЛИН, 29 мар — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. После подачи Великобританией заявления о выходе из ЕС возникло больше понимания о представлении Лондона о целях переговоров по Brexit, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в бундестаге.

В среду британский премьер Тереза Мэй официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — ровно два года спустя после запуска Brexit.

"С подачей Великобританией заявления, согласно 50 статье Европейского договора, у нас сейчас возникло больше понимания о том, как британская сторона представляет дальнейший путь и какие цели Великобритания хочет преследовать на переговорах", — сказала Меркель.