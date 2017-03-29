Трамп обвинил американские СМИ в "злобном и неточном" освещении событий

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил некоторые СМИ в "злобном и неточном" освещении действий его администрации.

"Если бы только граждане нашей великой страны могли увидеть, как злобно и неточно определенные СМИ сообщают о моей администрации!" — написал Трамп в Twitter

Президент напомнил, что "провальные New York Times извинялись перед своими подписчиками прямо после выборов, потому что их освещение событий было таким неправильным".

"Сейчас еще хуже!" — констатировал Трамп.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 марта 2017 г.

Remember when the failing @nytimes apologized to its subscribers, right after the election, because their coverage was so wrong. Now worse! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 марта 2017 г.

Трамп известен своими сложными отношениями с американскими СМИ, большинство которых он обвиняет в необъективности и непрофессионализме. Помимо New York Times и Washington Post, объектом его критики становился телеканал CNN, аббревиатуру которого политик расшифровывал как "Clinton News Network" ("Новостная сеть Клинтон"), утверждая, что телеканал помогал на выборах его сопернице Хиллари Клинтон.

Газета New York Times, как и многие американские СМИ, настроена крайне критически в отношении Трампа. Газета составила список почти 300 людей и организаций, которых Трамп как-либо оскорбил в своем Twitter. На саму New York Times в этом списке приходится более 200 негативных эпитетов.

Издатель газеты Артур Салзбергер выступил в ноябре прошлого года с беспрецедентным письмом в адрес подписчиков, признав, что New York Times, как и другие СМИ, не предвидела победы Трампа. По его словам, газета писала "честно" обо всех кандидатах.