МИД Германии заявил о необходимости сохранить хорошие отношения с Британией

БЕРЛИН, 29 мар — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Необходимо сделать все возможное, чтобы сохранить хорошие и дружественные отношения с Лондоном в будущем, заявил в среду глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

"Звучащий при обычном разводе призыв "Давай останемся друзьями!" верен и в данном случае. Великобритания остается нашим соседом, как и Европейский союз — для британцев. Мы нуждаемся друг в друге. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить хорошие и дружественные отношения с Лондоном в будущем", — сказал министр, его цитирует рассылка МИД.

Постпред Британии при ЕС Тим Барроу в среду передал главе Евросовета Дональду Туску письмо, подписанное британским премьером Терезой Мэй и содержащее официальное уведомление о выходе Великобритании из ЕС.

"Поэтому хорошо, что англичане дали понять, что им нужен сильный Европейский союз", — добавил Габриэль.