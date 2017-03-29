Фийон объяснил, почему Макрон не отличается от Олланда

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции Франсуа Фийон считает, что решение бывшего премьер-министра Мануэля Вальса поддержать на президентских выборах экс-министра экономики Эммануэля Макрона свидетельствует, что Макрон не отличается от нынешнего главы государства Франсуа Олланда, передает агентство Франс Пресс.

"Вся команда Франсуа Олланда вокруг Эммануэля Макрона. Это то, о чем я всегда говорил: Эммануэль Макрон – это Франсуа Олланд", — заявил Фийон.

Ранее Вальс заявил, что на предстоящих президентских выборах намерен отдать свой голос за основателя партии "Вперед" Эммануэля Макрона.

Экс-премьер Франции Мануэль Вальс потерпел поражение на втором туре праймериз правящей Социалистической партии, уступив экс-министру образования Бенуа Амону.

По данным последнего опроса исследовательской компании Ifop, за основателя партии "Вперед" Эммануэля Макрона в первом туре готовы проголосовать 25,5% респондентов, за лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен — 25%. Третьим идет кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон с 17,5% голосов. Лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон получает 14%, а кандидат от правящей Соцпартии Бенуа Амон — 10,5%.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.