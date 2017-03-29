Фийон объяснил, почему Макрон не отличается от Олланда

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции Франсуа Фийон считает, что решение бывшего премьер-министра Мануэля Вальса поддержать на президентских выборах экс-министра экономики Эммануэля Макрона свидетельствует, что Макрон не отличается от нынешнего главы государства Франсуа Олланда, передает агентство Франс Пресс.
Ранее Вальс заявил, что на предстоящих президентских выборах намерен отдать свой голос за основателя партии "Вперед" Эммануэля Макрона.
Экс-премьер Франции Мануэль Вальс потерпел поражение на втором туре праймериз правящей Социалистической партии, уступив экс-министру образования Бенуа Амону.
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.