Литва поддерживает призыв Трампа об увеличении оборонных расходов НАТО

ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Литва поддерживает призыв президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону в рамках НАТО, рассказал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс журналистам после конференции в кулуарах национального пресс центра в Вашингтоне.

"Мы не просто согласны, мы сами приняли это решение", — сказал он. И добавил, что "в следующем году (расходы на оборону в Литве) уже будут 2,07% (от бюджетных расходов)".

"У нас есть межпартийное такое соглашение со всеми партиями всего спектра и этот план он будет поддержан политической волей", — резюмировал министр.

Ранее Трамп неоднократно критиковал членов НАТО, что они недостаточно отчисляют на оборону. В выступлении перед конгрессом Трамп заявил о поддержке Североатлантического альянса, но и потребовал от стран альянса выполнять обязательства.

В частности, он написал в своем Twitter, что Германия задолжала США и НАТО огромные суммы за обеспечение безопасности страны. В рамках предвыборной кампании Трамп заявил, что будет требовать стремиться повысить эффективность альянса. А высокопоставленный представитель госдепартамента заявил журналистам в среду, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон на министерской встрече НАТО на этой неделе будет добиваться повышения эффективности альянса в борьбе с терроризмом.