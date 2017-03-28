Додон потребовал отставки министра из-за лекций о присоединении к Румынии

КИШИНЕВ, 28 мар – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон обратился к премьеру республики Павлу Филипу с просьбой отправить в отставку министра просвещения Корину Фусу из-за лекций о присоединении к Румынии.
"Сегодня попросил премьер-министра Павла Филипа отправить в отставку министра просвещения Корину Фусу", — сказал Додон на пресс-конференции во вторник.
По его словам, "Фусу подписала приказ о проведении мероприятий, посвященных 99-летию объединения с Румынией".
Согласно данным социологических опросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против объединения республики с Румынией.