Додон потребовал отставки министра из-за лекций о присоединении к Румынии

КИШИНЕВ, 28 мар – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон обратился к премьеру республики Павлу Филипу с просьбой отправить в отставку министра просвещения Корину Фусу из-за лекций о присоединении к Румынии.

В понедельник на сайте Минпросвещения появилось сообщение, что в молдавских школах 27-31 марта будут организованы мероприятия, посвященные годовщине с момента принятия решения о присоединении Бессарабии к Румынии 27 марта 1918 года. Документ подписан Фусу, которая является членом Либеральной партии Молдавии, выступающей за присоединение республики к Румынии.

"Сегодня попросил премьер-министра Павла Филипа отправить в отставку министра просвещения Корину Фусу", — сказал Додон на пресс-конференции во вторник.

По его словам, "Фусу подписала приказ о проведении мероприятий, посвященных 99-летию объединения с Румынией".

Согласно данным социологических опросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против объединения республики с Румынией.