Спутники зафиксировали активность на испытательном полигоне Пунгери в КНДР

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Спутники зафиксировали активность на северокорейском полигоне ядерных испытаний Пунгери, что может свидетельствовать о том, что КНДР готовится к новому ядерному испытанию, сообщает американо-южнокорейский интернет-портал 38 North.

Как предполагает портал, на полигоне идет подготовка к испытанию.

Этот вывод был сделан на основе ряда факторов. В частности, спутниковая съемка зафиксировала, что у северного входа полигона присутствуют от трех до четырех транспортных средств или трейлеров с оборудованием. Также на земле могут лежать коммуникационные кабели. Отмечается, что это оборудование может быть использовано для проведения испытания, сбора данных о взрыве и их обработки.

В других частях полигона существенная активность не зафиксирована, что может свидетельствовать о том, что подготовка к испытанию на заключительной стадии.

В понедельник агентство Ренхап сообщило, что КНДР может в апреле провести новые, шестые с 2006 года ядерные испытания.