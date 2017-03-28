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В мире

Мигранты в ислам: бывшие европейские христиане присоединяются к джихадистам

18:3928.03.2017
(обновлено: 18:47 28.03.2017)
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Цветы на месте теракта у здания парламента Великобритании в Лондоне
© РИА Новости. Денис Ворошилов

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Игорь Гашков. Террористический акт, совершенный 22 марта в Лондоне бывшим христианином Эдрианом Элмсом, — до сих пор до конца не раскрытое преступление.

Спецслужбы на месте нападения у Вестминстерского дворца в Лондоне
© AP Photo/ PA/Stefan Rousseau
Лондон переживает самый кровавый теракт с 2005 года
Что заставило уроженца Кента сменить религию и имя, переехать на Ближний Восток, а позднее возвратиться домой, готовя массовое убийство?
Статистические данные показывают: приблизительно 20% участников исламистских организаций в Европе воспитывались в другой вере. Бывшие христиане и атеисты отправляются воевать в Сирию, оказывают финансовую и логистическую помощь террористам, а также становятся преступниками сами.
Помимо Элмса, у бывших христиан-джихадистов есть и другая знаковая фигура — Фабьен Клэн, известный как голос ИГ*.

© REUTERS/ Stringer
Воинствующие исламисты принимают участие в военном параде по улицам северной провинции Ракка

Вернуться из Саудовской Аравии и умереть

Пока расследование дела о теракте в Лондоне продолжается, остается неясным, в какой момент времени Элмс осознал себя приверженцем ультраконсервативного направления в исламе — салафизма.  

Газета Blic утверждает, что сын матери-одиночки из графства Кент еще в начале 1990-х годов принимал участие в мусульманской "священной войне" против сербов в Боснии. Однако, по сведениям другого издания, британского Express, в конце 1990-х будущий террорист испытывал серьезные проблемы с алкоголем, ведя немусульманский образ жизни: в состоянии опьянения Элмс набросился на посетителя кафе, после чего угодил в тюрьму. Die Stern полагает, что к радикальному исламу он пришел в заключении, однако решающим, по-видимому, оказался переезд на Ближний Восток. Бросив все, бывший алкоголик направился в Саудовскую Аравию, где обрел свою веру. Там же он и сменил имя на Халид Масуд.

Бундестаг ФРГ
© РИА Новости. фото Татьяны Фирсовой
Неожиданный поворот: вербовщики-исламисты в рядах бундесвера
Перемена религии, по-видимому, предопределила для Элмса жизненную траекторию волка-одиночки. В Саудовской Аравии, где террористические акты случаются сравнительно редко, преступник не завязал связей ни с одной радикальной группировкой, но зато воспринял исламское вероучение в его самом непримиримом прочтении. По данным Sky News, вернувшийся на родину, Масуд сделался "невероятно религиозным". По пятницам будущий преступник отказывался принимать гостей, потому что целый день проводил в молитвах. Тогда же при спорах о религии Масуд быстро переходил на повышенные тона и, "теряя контроль над собой, доказывал, что ничего лучше ислама нет". 

В мусульманском сообществе Великобритании уверены, что врожденная тяга Масуда к насилию, а вовсе не религия, повлияла на его жизненный выбор.
"Преступник был жестоким христианином прежде, чем сделаться мусульманином", — заявила депутат палаты лордов баронесса Саида Хусейн Варси. Однако ссылка на врожденные черты характера убеждает не всех. "Мы, по-видимому, никогда не поймем, почему он это сделал", — комментируют террористический акт в полиции.

© AP Photo
Боевики-исламисты в Ираке

 

"Мы жертвуем собой, мы наводим ужас на вас" 

Другая знаковая фигура среди исламистов, выросших в немусульманской среде, — соорганизатор террористического нападения в Париже 13 ноября 2015 года Фабьен Клэн. Среди предков исламиста не только не  находится мусульман — семья была религиозной в христианском духе. В подростковом возрасте увлекшись рэпом, Клэн писал речитативы на католические темы под воздействием своей матери, преподававшей в воскресной школе. Однако, прочитав Библию, Клэн оказался разочарован… нынешними христианами. 

Полицейские недалеко от места теракта в Берлине
© РИА Новости. Захари Шойрер
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Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине был известен как исламист
"Мы сделали для себя вывод, что современные христиане не живут по Библии", — рассказала супруга Клэна Милен. Вместе со своим мужем она приняла ислам.

Как и в случае с Элмсом, радикализация для Клэна сопровождалась пребыванием в тюрьме, куда он попал за попытку присоединиться к исламистам Ирака в 2006 году. Освободившись в 2012-м, Клэн взялся за старое — и на этот раз успешно: весной 2015 года оказался в Сирии, где его единомышленники уже готовили нападение на Париж. "Клэн принял непосредственное участие в подготовке нападения", — оценивает его роль радиостанция France Inter.

Однако знаменитым на родине преступника сделали не преступления, а его голос. В видеообращении, посвященном терактам, на всю страну прозвучал речитатив Клэна: "Ради Аллаха мы жертвуем собой, ради Аллаха мы наводим ужас на вас". Одновременно за кадром раздавалось пение младшего брата Клэна — Жана-Мишеля. Под воздействием семейных связей тот также покинул Францию и присоединился к террористам на Ближнем Востоке.

Бывшие христиане надевают пояса шахидов

В 2014-м французская газета L'Express опубликовала данные спецслужб, согласно которым 23% джихадистов — выходцев из Пятой республики — прозелиты, обратившиеся в ислам в зрелом возрасте.

Среди наиболее прискорбных случаев — Максим Ошар и Мишаэл Душ Сантуш, принявшие участие в расправе над американским заложником Питером Кэссигом в качестве палачей. Тревожная цифра в 23% приблизительно соответствует данным нидерландской полиции, согласно которым 15-20% участников террористической группировки, организовавшей убийство режиссера Тео ван Гога в 2004 году, — урожденные голландцы.
Бывшие христиане и атеисты, принявшие ислам, оказались вовлечены во все резонансные террористические акты XXI века в западном мире — начиная с атак 11 сентября 2001 года. Лишь несколько имен: Джермен Линдсей — теракт в Лондоне в 2005 году, 52 погибших; Хосе Эмилио Тарсоррас — взрывы в Мадриде в 2004 году, 191 убитый; Мюриэль Дегож — первая женщина европейского происхождения — шахид, подорвавшая себя в Ираке в 2005 году.

Российский франковед, доцент РАНХиГС Игоря Игнатченко прокомментировал для РИА Новости жизненную траекторию Фабьена Клэна: "С детства Клэн рос в семье ярых католиков и интересовался историей мировых религий. Сам Клэн впоследствии так объяснял свой выбор: "Я заметил, что мусульмане гораздо ближе к Священному Писанию, к Библии, чем сами христиане". Он с детства привык к максимализму в религии и, очевидно, под воздействием опытных пропагандистов-исламистов потянулся к радикальному исламу.", — считает эксперт.


*Террористическая организация, запрещенная в России.

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В мире
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Marina Michina
Правильно, если уже можно геям венчаться в церкви, если священиком может быть женщина, что ещё можно ожидать. Если рушаться все христианские ценности, то люди ищут это в других религиях. В общем, за что Европа боролась, то и получила.
20:20
28.03.2017
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Андрей
Христианскую религиозность в принципе нельзя назвать правдивой, близкой к истине. Неврастеники адепты это остро чувствуют, выращивают в себе протест и легко попадают на радикальные сунитские течения Ислама. По сути любая мифология лжива, но любые мирные толкования считаю полезными для слабо интеллектуального населения, заменяет невролога.
20:55
28.03.2017
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