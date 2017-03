Экс-лидер Sex Pistols Джонни Роттен поддержал Трампа и Brexit

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Бывший лидер легендарной панк-группы Sex Pistols Джонни Роттен поддержал президента США Дональда Трампа и выход Великобритании из состава ЕС.

В эфире телеканала ITV Роттен (настоящее имя Джон Лайдон) заявил, что у Трампа много проблем, но его нельзя назвать расистом. "Он устрашает других политиков, на это приятно смотреть", — отметил музыкант, назвав президента США своим "возможным другом".

Роттен, который получил гражданство США, также оценил политическую ситуацию в родной Британии и, в частности, референдум по Brexit. "За это высказался рабочий класс, а я один из них и я с ними", — приводит слова пионера панк-рока агентство Ассошиэйтед Пресс.

Группа Sex Pistols прославилась в 1976 году, дебютировав с песней Anarchy In The UK. Известности коллективу добавило выступление на телевидении, когда музыканты покрыли ведущего нецензурной бранью, чем шокировали консервативных британцев. В 1977 года они выпустили сингл God Save The Queen, который достиг второго места во всех британских чартах.

В начале 1978 года Sex Pistols дали свой последний концерт в США, после чего группа распалась.