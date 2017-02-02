Сенатор от Техаса Круз выразил поддержку новому госсекретарю США Тиллерсону

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сенатор-республиканец от американского штата Техас Тед Круз, который наряду с Дональдом Трампом участвовал в президентских праймериз в 2016 году, в своем заявлении выразил поддержку новому госсекретарю США Рексу Тиллерсону.

Сенат конгресса США утвердил в среду кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря, свидетельствуют данные голосования. Тиллерсон, которому 64 года, в прошлом возглавлял энергетическую компанию ExxonMobil.

"Наш следующий госсекретарь Рекс Тиллерсон привносит исключительную квалификацию, достижения, международные отношения в свою новую роль лидера нашего госдепартамента, все это дает мне большую уверенность в способности нашей нации проложить новый, лучший и более эффективный курс национальной безопасности", — говорится в заявлении сенатора.

Он также выразил готовность к сотрудничеству с Тиллерсоном на пути к "восстановлению американского лидерства по всему земному шару".