Заключенные назвали одну из причин захвата заложников в американской тюрьме

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Заключенные, удерживающие в заложниках четырех человек в тюрьме США, заявили, что одной из причин их поступка является президент США Дональд Трамп и "все, что он делает", сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По его словам, заключенные также выступают за образование для находящихся в тюрьмах, эффективную реабилитацию для всех заключенных, а также требуют информации о том, как выделяются деньги для финансирования тюрем.
Ранее сообщалось, что заключенные захватили в заложники несколько охранников в тюрьме строгого режима в американском штате Делавэр. По данным местных СМИ, в заложниках находилось сначала пять человек, затем один из них был отпущен. В связи с сообщением о происшествии власти заблокировали доступ ко всем тюрьмам штата. Как заявил представитель местного управления исправительных учреждений Джайми Грейвелл (Jayme Gravell), ситуация представляет собой единичный случай, угрозы для общественности нет.