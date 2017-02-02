Заключенные назвали одну из причин захвата заложников в американской тюрьме

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Заключенные, удерживающие в заложниках четырех человек в тюрьме США, заявили, что одной из причин их поступка является президент США Дональд Трамп и "все, что он делает", сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Заключенным с помощью близких удалось связаться по телефону с местной газетой News Journal. Один из них заявил, что одной из причин "того, что они делают" является Дональд Трамп. "Все, что он делает. Все те вещи, что он сейчас делает. Мы знаем, что система изменится к худшему", — сказал звонивший.

По его словам, заключенные также выступают за образование для находящихся в тюрьмах, эффективную реабилитацию для всех заключенных, а также требуют информации о том, как выделяются деньги для финансирования тюрем.

Ранее сообщалось, что заключенные захватили в заложники несколько охранников в тюрьме строгого режима в американском штате Делавэр. По данным местных СМИ, в заложниках находилось сначала пять человек, затем один из них был отпущен. В связи с сообщением о происшествии власти заблокировали доступ ко всем тюрьмам штата. Как заявил представитель местного управления исправительных учреждений Джайми Грейвелл (Jayme Gravell), ситуация представляет собой единичный случай, угрозы для общественности нет.