Сербия будет настаивать на формировании Сообщества сербских общин в Косово

БЕЛГРАД, 1 фев – РИА Новости. Белград на начинающемся в среду раунде переговоров с Приштиной в Брюсселе будет настаивать на формировании Содружества сербских общин (ССО) в Косово и Метохии, сообщил президент Сербии Томислав Николич перед началом диалога.

Вечером в Брюсселе начался очередной раунд переговоров между властями Сербии и самопровозглашенной республики Косово при посредничестве верховного представителя ЕС по внешней политике Федерики Могерини. Белград представляют Николич и премьер Александр Вучич, Приштину – глава непризнанного государства Хашим Тачи и премьер Иса Мустафа.

"Наши требования, раз они хотят реализации ранее достигнутых договоренностей, основываются на Содружестве сербских общин (ССО). Мы договорились, а ничего не предпринимают по этому вопросу, спрашивают, что сделали мы, хоть и остались мелочи от всего, о чем договорились ранее", — цитирует сербское агентство Танюг главу государства.

Николич подчеркнул, что создание ССО было утверждено договором, принято обеими сторонами, и осталось его только сформировать. Президент Сербии также добавил, что Приштина должна будет передать ССО часть полномочий, так же как сама требует передачи полномочий от Белграда. "Если Приштина считает, что может выполнять свои функции без Белграда, тогда ССО может выполнять свои функции без Приштины", — сказал сербский президент.

Во вторник глава правительства Сербии Александр Вучич сообщил, что ожидает на очередном раунде диалога в Брюсселе "трезвых разговоров" с руководством самопровозглашенной республики Косово ради стабилизации западных Балкан.

Диалог властей Сербии и руководства самопровозглашенного Косово начался в марте 2011 года при посредничестве представителей ЕС. Крупнейшим достигнутыми договорами являются Соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Согласно последним договоренностям, в Косово и Метохии должно быть сформировано ССО с правами самоуправления, собственным флагом и другими атрибутами автономии. Устав этого союза должен был быть утвержден 25 декабря 2015 года, однако документ из-за задержек со стороны Приштины до сих пор не был подготовлен.