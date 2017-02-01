Скончался лидер оппозиции ДР Конго Этьен Тшисекед

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Председатель оппозиционной партии Демократической Республики Конго (ДРК) "Союз за демократию и социальный прогресс", бывший премьер-министр страны Этьен Тшисекеди (Étienne Tshisekedi) скончался на 85-м году жизни в Брюсселе, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатически источники.

Тшисекеди известей как один из ярчайших борцов за демократию в Конго. В последние годы жизни он боролся с режимом президента Конго Жозеф Кабилы.

В сентябре 2016 года в ДРК начались выступления сторонников оппозиции против действующего президента Кабилы. Оппозиционеры обвиняли его в стремлении остаться у власти и опасались, что Кабила может отложить выборы или внести поправки в конституцию, отменяющие лимит на количество президентских сроков. Радикальная оппозиция настаивала на отставке президента 19 декабря прошлого года, когда истекал предусмотренный действующей конституцией страны срок его полномочий. С этого дня в стране начались акции протеста, которые перерастали в беспорядки. Позднее политические партии в Демократической Республике Конго заключили соглашение, согласно которому президент Жозеф Кабила должен уйти со своего поста в 2017 году.