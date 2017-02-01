Хуг рассказал об интенсивности обстрелов из тяжелого вооружения в Донбассе

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что с воскресенья число обстрелов из тяжелого вооружения в Донбассе достигло тысячи.

"Начиная с раннего утра воскресенья — возрастающая напряженность в этом участке… Количество нарушений из тяжелого вооружения достигало тысячи. Ситуация была нестабильной и вооружение не было отведено (от линии соприкосновения в Донбассе — ред.)… Ситуация может ухудшится, если стороны не будут придерживаться того, что они согласовали (по прекращению огня — ред.)", — сказал Хуг журналистам.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили

чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.