Адвокат Добровинский планирует арестовать острова Полонского в Камбодже

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Адвокат Александр Добровинский заявил РИА Новости, что планирует добиться ареста островов предпринимателя Сергея Полонского в Камбодже для обеспечения выплаты присужденных ему судом Лондона 5 миллионов долларов.

В среду адвокат сообщил РИА Новости, что по иску, который подал к нему Полонский, сам отсудил у бизнесмена 5 миллионов долларов в суде Лондона.

"Теперь возникает вопрос: а где, собственно, взять эти деньги? Я думаю, что в скором времени я буду общаться с коллегами из Камбоджи для того, чтобы арестовывать острова Сергея Полонского на территории Королевства Камбоджа", — сказал Добровинский.

Полонский, возглавлявший ранее одну из крупнейших в России строительных компаний "Миракс", в настоящее время обвиняется в России в мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время предполагаемый ущерб от действий Полонского по эпизоду со строительством "Кутузовской мили" составляет 2,4 миллиарда рублей, по эпизоду с "Рублевской Ривьерой" — еще 256 миллионов рублей. В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. По статье о мошенничестве бизнесмену грозит до 10 лет заключения.