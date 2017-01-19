Более 30 человек находятся под завалами высотного здания в Тегеране

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Более 30 человек находятся под завалами после обрушения многоэтажного здания в столице Ирана, передает агентство Tasnim со ссылкой на представителей властей.

"На основании заявления некоторых официальных представителей, находящихся на месте обрушения здания, 30 пожарных, 2 корреспондента и несколько владельцев торговых точек находятся под завалами", — говорится в сообщении агентства.

Также существует вероятность утечки газа и взрыва, в связи с чем людям рекомендуется покинуть район. В результате пожара и обрушения, по последним данным, пострадали 38 человек.

Ранее сообщалось, что 17-этажное здание "Пласко", считающееся самой старой высоткой в Тегеране, загорелось в районе 8 часов утра по местному времени. Порядка 200 пожарных были отправлены на место происшествия и в течение 3,5 часов боролись с пламенем. Здание было построено в 1962 году, в нем располагались магазины с одеждой.