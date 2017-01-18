Москва призвала партнеров по Дейтонскому соглашению отказаться от угроз

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Москва призывает партнеров по Дейтонскому соглашению отказаться от угроз и ультиматумов, наносящих вред целям устойчивого демократического развития Боснии и Герцеговины, заявили в МИД РФ в связи с введением США санкций против президента Республики Сербской в составе БиГ Милорада Додика.

Минфин США 17 января внес в санкционный список Додика, который, по мнению Вашингтона, препятствовал выполнению мирных соглашений, достигнутых в Дейтоне в 1995 году.

"Последовательно исходим из того, что работа со всеми сторонами в БиГ должна осуществляться строго на основе соблюдения суверенитета страны и поощрения местных лидеров к конструктивному диалогу в целях поиска общеприемлемых решений открытых проблем в соответствии с Общим рамочным (Дейтонским) соглашением о мире в Боснии и Герцеговине 1995 года. Призываем партнеров отказаться от угроз и ультиматумов, наносящих очевидный вред нашей совместной долгосрочной задаче – обеспечению устойчивого демократического развития и социально-хозяйственного процветания Боснии и Герцеговины", — говорится в комментарии Департамента

информации и печати МИД РФ.

Додик известен позицией против НАТО и напряженными отношениями с аппаратом Верховного представителя по Боснии и Герцеговине Валентина Инцко. Недавно Додику отказали в визе в США, где он намеревался посетить инаугурацию Дональда Трампа.

Босния и Герцеговина 21 ноября отметила 21-летие Дейтонского соглашения, которое остановило гражданскую войну между хорватами, сербами и мусульманами 1992-1995 годов. По разным оценкам, тогда погибли свыше 100 тысяч человек. Соглашение определило состав страны: Федерацию Боснии и Герцеговины, Республику Сербскую и особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме и в общих органах власти.