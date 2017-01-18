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В мире

Глава МИД Словакии: никто не будет вести переговоры по Brexit в обход ЕС

17:3718.01.2017
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Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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ПРАГА, 18 янв – РИА Новости, Александр Куранов. Никакая из стран Евросоюза не будет вести с Лондоном индивидуальные переговоры по Brexit, это была бы "подножка" для ЕС в целом, заявил в среду глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, сообщил братиславский портал Parlamentné Listy.

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© AP Photo/ Markus Schreiber
Меркель: из речи Мэй Евросоюз получил ясное представление о планах Британии

Ранее во вторник премьер Великобритании Тереза Мэй представила свой план на предстоящие переговоры с Евросоюзом, подтвердив, что пойдет по пути максимально "жесткого" Brexit. Главной неожиданностью стало заявление Мэй о том, что Великобритания выходит не только из ЕС, но и из общего европейского рынка, Таможенного союза и из-под юрисдикции Европейского суда.

"Будет совместная позиция 27 стран (членов ЕС), причем существует ясная договоренность, что никто не будет вести (с Лондоном) индивидуальные переговоры (по Brexit). Это была бы "подножка" для ЕС в целом", — сказал Лайчак журналистам после заседания правительства.

По словам Лайчака, теперь, после выступления британского премьера, Евросоюз понимает, с чем Британия намерена идти на переговоры. На основе этого ЕС будет готовиться к переговорам. При этом ЕС акцентирует внимание на своих интересах и приоритетах, как это сделала в своем докладе Тереза Мэй в отношении интересов Британии, подчеркнул словацкий министр. По мнению Лайчака, переговоры ЕС с Лондоном будут весьма сложными.

Даунинг-стрит. Архивное фото
© РИА Новости. Артур Александров
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Британию не стоит загонять в угол из-за Brexit, заявил представитель Мэй

Коснувшись ситуации с правами проживающих в Великобритании словацких граждан, Лайчак заявил, что они не должны подвергаться дискриминации по сравнению с положением граждан из других стран ЕС, а также самих британцев.

"Это означает, что мы будем за это весьма активно бороться на переговорах и не будем в этом одиноки, это в интересах всех государств-членов ЕС, как и в интересах Великобритании, чтобы не подвергались дискриминации ее граждане, проживающие в странах ЕС", — подчеркнул глава словацкого МИД.

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