В Белоруссии заявили, что в 2017 году насмерть замерзли 4 человека, а не 22

МИНСК, 18 янв — РИА Новости. В 2017 году в Белоруссии пока официально зарегистрированы всего четыре случая гибели людей из-за сильных морозов, а не 22, как сообщалось ранее, заявили в министерстве здравоохранения республики.
"С ноября 2016 года по всей стране зарегистрированы 47 случаев, когда люди были найдены умершими вне жилых помещений. Практически у всех погибших имелись заболевания, которые могли стать причиной неблагоприятного исхода. В таких случаях причину смерти устанавливает служба судебно-медицинских экспертиз", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что причины смерти могут быть самые разные: от переохлаждения и травм до обострения хронических заболеваний, внезапной остановки сердца и травм криминального характера. В некоторых случаях установление окончательного диагноза может занимать до двух месяцев.
"В 2017 году пока только в 4 случаях судебные медики установили причину смерти "Общее переохлаждение", — подчеркивается в сообщении.
Минздрав совместно с Минтруда, МЧС, МВД, Минобразования, организациями Красного Креста, местными органами власти делает все возможное, чтобы предотвратить гибель людей.
"Проводимая межведомственная работа за последние 5 лет позволила снизить смертность от внешних причин почти на 40%", — информирует министерство.