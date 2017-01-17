Керри: Израиль не может быть унитарным и демократическим одновременно

ДАВОС (Швейцария), 17 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Джон Керри во вторник заявил, что Израиль не может быть одновременно унитарным и демократическим государством.

"Я хочу сказать израильтянам: вы не можете быть унитарным и одновременно демократическим, и еврейским государством. Уже сегодня население на территории между побережьем Средиземного моря и долиной реки Иордан, в основном, является нееврейским", — сказал Керри, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Глава американской дипломатии отметил, что "уже сейчас палестинцы на Западном берегу реки Иордан живут по израильским военным законам, тогда как на израильтян в поселениях на тих территориях распространяется израильский гражданский закон".

Керри подчеркнул, что много раз обсуждал ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. "И почти всегда я говорил ему:

вы пытаетесь изменить карту мира в одностороннем порядке. И если вы продолжите это делать, то у вас будут проблемы в том числе и с нами, потому что речь идет о доверии к нам", — добавил он.

Госсекретарь также напомнил, что "как республиканские, так и демократические администрации США в течение многих лет выступали против строительства израильских поселений на палестинских территориях".

В то же время, Керри подчеркнул, что является "горячим сторонником Израиля". Он также выразил уверенность в том, что идея создания двух государств на Ближнем Востоке остается жизнеспособной.