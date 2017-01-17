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В мире

Премьер Франции призвал создать независимую европейскую оборону

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18:5917.01.2017
(обновлено: 19:24 17.01.2017)
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Бернар Казнев. Архивное фото
© AFP 2017/ Boris Horvat

ПАРИЖ, 17 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Премьер-министр Франции Бернар Казнев, комментируя недавние заявления избранного президента США Дональда Трампа с критикой европейских членов НАТО, призвал создавать независимую систему европейской обороны.

Избранный президент США Дональд Трамп во время первой официальной пресс-конференции в Нью-Йорке. 11 января 2017
© AP Photo/ Evan Vucci
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"Необходима система европейской обороны, с европейскими средствами, европейскими инвестициями… которая обеспечит Евросоюз, народы и нации, входящие в него, независимостью", — приводит слова Казнева агентство Рейтер.

Ранее в интервью европейским СМИ Трамп выразил восхищение решением Великобритании о выходе из ЕС, раскритиковал политику канцлера Германии Ангелы Меркель по беженцам и назвал НАТО важной, но "устаревшей" организацией, где только пять стран несут положенные расходы, а остальные "не платят то, что должны платить".

Президент Франции Франсуа Олланд уже также раскритиковал заявления Трампа о Евросоюзе и НАТО. Он отметил, что "Европа всегда будет стремиться к трансатлантическому сотрудничеству, но будет принимать решения, руководствуясь своими интересами и ценностями". Олланд добавил, что Европа "не нуждается в советах извне". Кроме того, по словам французского президента, НАТО "будет устаревшей, только когда устареют угрозы".

Соотношение ЕС и НАТО

Вид на Париж, Франция. Архивное фото
© AFP 2017/ Patrick Kovarik
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Страны Евросоюза уже пытались выстроить собственную военную структуру, запустив Общую внешнюю политику и политику безопасности (ОВПБ, 1993), а в ее рамках – более специализированную Общую политику безопасности и обороны (ОПБО, 1999). Хотя большинство стран ЕС входят в единую оборонительную структуру НАТО, они договорились самостоятельно решать ряд новых задач – миротворческие, гуманитарные и спасательные операции ("Петерсбергские задачи", 1992).

Поскольку и НАТО, и ЕС опираются на вооруженные силы в основном одних и тех же стран-членов, Евросоюз может запускать собственные военные операции, только если от них отказалась НАТО. При этом ЕС сможет проводить операции как автономно (с опорой на национальные штабы), так и на базе операционных возможностей НАТО (соглашение "Берлин плюс", 2002), в этом случае руководить операциями будут штабы НАТО во главе со Стратегическим командованием.

Решения по ОВПБ принимают министры иностранных дел стран-членов (Совет ЕС). Подготовкой решений занимаются Комитет по политике и безопасности (послы стран-членов) и Военный комитет ЕС (начальники генштабов). Текущее руководство ОВПБ осуществляет высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности (с 2014 года Федерика Могерини) при поддержке Внешнеполитической службы ЕС. Оперативным управлением операциями ЕС занимается Операционный центр (2004, впервые запущен в 2012), общее руководство осуществляет Военный штаб ЕС (2001).

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Evan Vucci
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Вооруженные формирования, совместно создаваемые странами ЕС, как правило называют Eufor. Кроме того, в 1995 в рамках ОВПБ были созданы общеевропейские вооруженные структуры под руководством межминистерского комитета стран-учредителей: сухопутные Европейские силы быстрого реагирования (Eurofor), Европейские военно-морские силы (Euromarfor) и полицейские Европейские жандармские силы (Eurogendfor). В 1992 был создан Еврокорпус (до 60 тысяч человек), которым руководит постоянный комитет его стран-учредителей. Еврокорпус может применяться в операциях ЕС, ООН или НАТО (как одно из соединений Сил высокой готовности альянса).

В 2004 страны ЕС также создали автономные вооруженные силы, подчиненные непосредственно Совету ЕС: 18 боевых формирований (EU Battlegroups) по 1,5 тысячи человек, готовых к применению в течение 5-10 дней, одним из этих формирований стали Eurofor. Эти формирования призваны участвовать в разрешении кризисных ситуаций, но до сих пор в военных операциях задействованы не были. Все военные структуры ЕС ориентированы на решение "Петерсбергских задач".

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