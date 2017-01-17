Премьер Франции призвал создать независимую европейскую оборону

ПАРИЖ, 17 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Премьер-министр Франции Бернар Казнев, комментируя недавние заявления избранного президента США Дональда Трампа с критикой европейских членов НАТО, призвал создавать независимую систему европейской обороны.
Ранее в интервью европейским СМИ Трамп выразил восхищение решением Великобритании о выходе из ЕС, раскритиковал политику канцлера Германии Ангелы Меркель по беженцам и назвал НАТО важной, но "устаревшей" организацией, где только пять стран несут положенные расходы, а остальные "не платят то, что должны платить".
Президент Франции Франсуа Олланд уже также раскритиковал заявления Трампа о Евросоюзе и НАТО. Он отметил, что "Европа всегда будет стремиться к трансатлантическому сотрудничеству, но будет принимать решения, руководствуясь своими интересами и ценностями". Олланд добавил, что Европа "не нуждается в советах извне". Кроме того, по словам французского президента, НАТО "будет устаревшей, только когда устареют угрозы".
Соотношение ЕС и НАТО
Поскольку и НАТО, и ЕС опираются на вооруженные силы в основном одних и тех же стран-членов, Евросоюз может запускать собственные военные операции, только если от них отказалась НАТО. При этом ЕС сможет проводить операции как автономно (с опорой на национальные штабы), так и на базе операционных возможностей НАТО (соглашение "Берлин плюс", 2002), в этом случае руководить операциями будут штабы НАТО во главе со Стратегическим командованием.
Решения по ОВПБ принимают министры иностранных дел стран-членов (Совет ЕС). Подготовкой решений занимаются Комитет по политике и безопасности (послы стран-членов) и Военный комитет ЕС (начальники генштабов). Текущее руководство ОВПБ осуществляет высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности (с 2014 года Федерика Могерини) при поддержке Внешнеполитической службы ЕС. Оперативным управлением операциями ЕС занимается Операционный центр (2004, впервые запущен в 2012), общее руководство осуществляет Военный штаб ЕС (2001).
В 2004 страны ЕС также создали автономные вооруженные силы, подчиненные непосредственно Совету ЕС: 18 боевых формирований (EU Battlegroups) по 1,5 тысячи человек, готовых к применению в течение 5-10 дней, одним из этих формирований стали Eurofor. Эти формирования призваны участвовать в разрешении кризисных ситуаций, но до сих пор в военных операциях задействованы не были. Все военные структуры ЕС ориентированы на решение "Петерсбергских задач".