Немецкий депутат: диалог с РФ - одна из спорных тем предвыборной кампании

БЕРЛИН, 17 янв – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Политика Германии по отношению к России станет одной из ключевых и наиболее противоречивых тем немецкой предвыборной кампании, считает председатель комитета по внешней политике бундестага Норберт Рёттген. Осенью в ФРГ пройдут парламентские выборы.

"Россия будет темой вне всякого сомнения, одной из самых спорных тем… В том, что будут говорить про Россию – я совершенно уверен", — сказал глава комитета журналистам в Берлине. При этом, по его мнению, социал-демократическая партия СДПГ не станет так активно выступать за сближение и возврат к добрососедским отношениям с РФ, как она делала это раньше. Связано это, по мнению Рёттгена, в первую очередь с поведением России в Сирии.

Ранее социал-демократы, которые входят в Германии в правящую коалицию, последовательно выступали за диалог с Россией и возможность постепенного снятия санкций в обмен на выполнение минских договоренностей по урегулированию на Украине.

"По моему, после Алеппо эти раздумья для СДПГ будут уже не столь приятны", — убежден политик.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

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