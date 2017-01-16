Армия Ирака отвоевала у ИГ территорию с гробницей библейского пророка Ионы

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Иракские военные в ходе операции по освобождению Мосула отвоевали у радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) территорию, где ранее находились многие христианские и мусульманские святыни, включая гробницу пророка Ионы, уничтоженные боевиками в 2014 году, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

Ранее СМИ сообщали, что в 2014 году экстремисты сожгли в Мосуле христианскую церковь III века и разрушили несколько суннитских и шиитских святынь. Помимо этого, боевики взорвали мечеть пророка Юнуса (известного в Библии как Иона).

"Мы взяли под контроль местность, (где находилась гробница – ред.) пророка Ионы, над гробницей мы водрузили иракский флаг", — сообщил агентству один из командующих операцией по освобождению города.

Библейский пророк Иона жил в VIII веке до нашей эры. По преданию, после кораблекрушения его проглотил кит, в животе которого пророк пробыл три дня и три ночи, после чего был извергнут китом на сушу. Иона проповедовал в Ниневии — тогдашней столице Ассирийского царства, среди язычников.

Операция по освобождению Мосула от ИГ продолжается с октября прошлого года. Под контроль иракских военных, согласно последнему заявлению объединенного штаба командования операцией, вернулись около 90% восточной половины города, но западная часть полностью остается в руках террористов.