Украина подаст в Гаагу иск против России

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в Международный суд ООН иск в отношении России. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте президента Украины.

Согласно заявлению Порошенко, Киев обвиняет Москву в нарушении конвенций ООН о противодействии финансированию терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. Президент Украины заявил, что Россия якобы нарушает международное право путем "оккупации" Донбасса, "аннексии" Крыма и "проведения политики дискриминации" на полуострове.

"Сегодня весь комплекс работ по досудебному процессу завершен. Сегодня Украина полностью готова передать в Международный суд ООН в Гааге необходимые документы для привлечения к ответственности Российской Федерации по этим двум Конвенциям", — сказал Порошенко.

Официальный представитель МИД Украина Марьяна Беца сообщила в Twitter, что иск будет передан в суд 16 января.

Киевские власти обвиняют Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия эти обвинения отрицает, называя их неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.