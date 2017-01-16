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Экипаж разбившегося под Бишкеком Boeing был опытным

Тема:
Крушение грузового Boeing под Бишкеком (87)
17:0416.01.2017
(обновлено: 17:21 16.01.2017)
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Сотрудники МЧС на месте крушения самолета недалеко от аэропорта Манас
© Sputnik/ Табылды Кадырбеков

АНКАРА, 16 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Экипаж самолета Boeing 747-400 турецкой авиакомпании АСТ, который потерпел катастрофу в Киргизии, имел большой опыт работы, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

Сотрудники МЧС на месте крушения самолета недалеко от аэропорта Манас
© REUTERS/ Vladimir Pirogov
Турция готова оказать помощь Киргизии в связи с крушением самолета
Грузовой Boeing 747-400 разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Манас" утром в понедельник. Он вылетел за пределы ВПП и рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. Разрушены 32 частных дома. По данным МЧС, в результате ЧП погибли 37 человек. МАК и руководство Киргизии сообщают о 32 погибших.

"В авиакатастрофе погибли командир воздушного судна Ибрагим Гюрджан Диранджи и второй пилот Кязым Ондюль, а также технические специалисты Мелих Аслан и Ихсан Коджа. Погибший экипаж является высокопрофессиональным, пилоты имели большой стаж успешной работы. Они много лет представляли нашу авиакомпанию за рубежом. Кроме того, они являлись опытными военными пилотами", — заявил РИА Новости представитель авиакомпании.

По его информации, командир воздушного судна налетал 10 821 час, из них 833 часа – на самолетах Boeing, аналогичных разбившемуся. Второй пилот налетал 5910 часов, в том числе 1771 час на самолетах подобного типа. Находившиеся на борту технические специалисты также имели большой опыт работы.

"Причина авиакатастрофы пока неясна. Мы направили на место крушения двух пилотов и команду технических специалистов для участия в широкомасштабном расследовании причин катастрофы. С турецкой стороны также принимают участие сотрудники министерства транспорта и дирекции управления гражданской авиации", — отметил представитель авиакомпании.

Он рассказал, что потерпевший катастрофу самолет совершал рейс из Гонконга через Бишкек в Стамбул. Загрузив груз и пройдя необходимый контроль в Гонконге, он поднялся в небо согласно расписанию и долетел до Бишкека безо всяких технических и других проблем.

На месте крушения турецкого грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком
© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
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Упавший Boeing разрушил более половины участков в поселке под Бишкеком
"Команда до вылета в течение 69 часов отдыхала в Гонконге, затем получила самолет для совершения шестичасового рейса Гонконг — Бишкек. Самолет взлетел в штатном порядке, имея на борту 85 618 килограммов общего груза, при том, что он может поднимать в воздух 116 462 килограмма груза. В полетном журнале перед вылетом никаких технических неполадок зафиксировано не было", — сказал представитель авиакомпании.

Собеседник агентства не уточнил, какой именно груз вез самолет.

"Этот грузовой самолет Boeing 747-400 находился на балансе авиапарка нашей компании с 10 декабря 2015 года. Как и все остальные воздушные суда, он постоянно проходил необходимый технический осмотр. Согласно предварительным данным, причиной катастрофы могли стать технические неполадки или факторы, связанные с погрузкой", — заявил представитель авиакомпании.

По его словам, члены экипажа и груз были застрахованы, и в ближайшее время все страховые выплаты будут осуществлены. Он выразил соболезнования семьям погибших членов экипажа, а также всему народу Киргизии.

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Последние сообщения о крушении самолета под Бишкеком, фото и видео с места — в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Спасательные работы на месте крушения турецкого самолета под Бишкеком
На месте крушения турецкого грузового Boeing 747 под Бишкеком
© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник.
Сотрудники МЧС на месте крушения самолета недалеко от аэропорта Манас
© REUTERS/ Vladimir Pirogov
Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. При этом разрушены 32 частных дома, в которых проживали люди.
Сотрудники МЧС на месте крушения самолета недалеко от аэропорта Манас
© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
Грузовой борт дважды пытался зайти на посадку. Самолет задел деревья в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы.
На месте крушения турецкого грузового Boeing 747 под Бишкеком
© REUTERS/ Vladimir Pirogov
После приземления самолет буквально протаранил жилые дома поселка и загорелся.
Сотрудники МЧС на месте крушения самолета недалеко от аэропорта Манас
© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
При крушении грузового самолета Boeing 747-400 под Бишкеком установлена гибель 31 человека и найдены фрагменты девяти тел, сообщила в понедельник пресс-служба президента Киргизии.
На месте крушения турецкого грузового Boeing 747 под Бишкеком
© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
Президент Киргизии поручил МЧС оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы и активизировать работу спасателей в районе крушения самолета для ликвидации последствий трагедии.
Военные на месте крушения турецкого грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком
© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
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На месте крушения работают военные и спасатели.
На месте крушения турецкого грузового Boeing 747 под Бишкеком
© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
Госпитализированы 11 жителей дачного поселка, пострадавших в результате крушения самолета.
На месте крушения турецкого грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком
© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
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На месте крушения грузового самолета компании MyCargo Airlines, осуществлявшего рейс Гонконг - Стамбул, недалеко от аэропорта "Манас" в селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области близ Бишкека.
На месте крушения турецкого грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком
© REUTERS/ Vladimir Pirogov
На месте крушения грузового самолета компании MyCargo Airlines, осуществлявшего рейс Гонконг - Стамбул, недалеко от аэропорта "Манас" в селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области близ Бишкека.
На месте крушения турецкого грузового Boeing 747 под Бишкеком
© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
На месте крушения турецкого грузового Boeing 747 под Бишкеком.
Военные на месте крушения турецкого грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком
© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
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Военные на месте крушения грузового самолета компании MyCargo Airlines, осуществлявшего рейс Гонконг - Стамбул, недалеко от аэропорта "Манас" в селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области близ Бишкека.
На месте крушения турецкого грузового Boeing 747 под Бишкеком
© REUTERS/ Vladimir Pirogov
Для расследования ЧП создана правительственная комиссия.
На месте крушения турецкого грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком
© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы президента Киргизии, готовится указ об объявлении вторника, 17 января, днем траура по погибшим.
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