В новом правительстве Иордании сменились главы МИД и МВД

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Главы МИД и МВД сменились в новом правительстве Иордании, премьер Хани аль-Мульки сохранил свое кресло, передает национальное агентство Petra.

Король Абдалла II принял присягу нового кабинета министров в воскресенье. Сформировать его ранее было поручено действующему премьеру. Перестановки в правительстве Иордании происходят регулярно по решению короля.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, перестановки затронули шестерых из 30 министров.

Пост главы МИД покинул Насер Джода, занимавший его с 2009 года. Его место занял бывший вице-премьер Айман ас-Сафади.

Глава МВД Салама Хамад был заменен на Галиба аз-Зоуби из-за вотума недоверия парламента. Отмечается, что депутаты сочли министра недостаточно компетентным перед лицом теракта в городе Карак в декабре. Жертвами нападения террористов ИГ (запрещена в РФ) тогда стали 14 человек, включая канадскую туристку.