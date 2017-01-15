Пан Ги Мун считает целесообразным размещение системы THAAD в Южной Корее

ТОКИО, 15 янв — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что правительство Южной Кореи поступает верно, придерживаясь планов по размещению американской системы противоракетной обороны THAAD.

"С учетом реальности, когда Корейский полуостров находится в ситуации, напоминающей войну, действия властей (по размещению THAAD) являются целесообразными", — цитирует агентство Ренхап слова Пан Ги Муна при посещении базы военно-морского флота в городе Пхёнтхэк.

В то же время бывший генсек подчеркнул, что размещение системы ПРО производится "в оборонительных целях по мере развития ядерных и ракетных технологий КНДР".

В июле 2016 года, после пяти месяцев переговоров, США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия. По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Ожидается, что размещение системы ПРО займет от 8 до 10 месяцев.

Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.

Хотя официально Пан Ги Мун и не заявлял о том, будет или нет он баллотироваться на ближайших выборах в президенты Южной Кореи, многие видят в нем потенциального кандидата на пост главы государства на фоне разгоревшегося в конце 2016 года крупного коррупционного скандала. Этот скандал привел к импичменту президента Пак Кын Хе, судьбу которой окончательно должен определить Конституционный суд.