Пан Ги Мун считает целесообразным размещение системы THAAD в Южной Корее

ТОКИО, 15 янв — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что правительство Южной Кореи поступает верно, придерживаясь планов по размещению американской системы противоракетной обороны THAAD.
В то же время бывший генсек подчеркнул, что размещение системы ПРО производится "в оборонительных целях по мере развития ядерных и ракетных технологий КНДР".
В июле 2016 года, после пяти месяцев переговоров, США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия. По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Ожидается, что размещение системы ПРО займет от 8 до 10 месяцев.
Хотя официально Пан Ги Мун и не заявлял о том, будет или нет он баллотироваться на ближайших выборах в президенты Южной Кореи, многие видят в нем потенциального кандидата на пост главы государства на фоне разгоревшегося в конце 2016 года крупного коррупционного скандала. Этот скандал привел к импичменту президента Пак Кын Хе, судьбу которой окончательно должен определить Конституционный суд.