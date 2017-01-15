Блогера выслали из Мексики в США в рамках дела против родных Пан Ги Муна

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Американский блогер и дизайнер Малколм Харрис был задержан в Мексике и выслан в США, где ему ранее предъявили обвинения в рамках дела против родственников бывшего генсека ООН Пан Ги Муна, передает агентство Рейтер.

Во вторник власти США предъявили обвинения брату и племяннику бывшего генерального секретаря ООН. Согласно документам суда, племянник экс-генсека Пан Чу Хён и его брат Пан Ги Сан обвиняются в сговоре с целью подкупа официальных представителей ближневосточных стран.

По данным Рейтер, американский суд наряду с родными бывшего генсека предъявил обвинения и Харрису. Он и его супруга были задержаны в мексиканском городе Сан-Мигель-де-Альенде двумя днями позже.

"Пара была задержана в рамках совместной операции властей Мексики и США, в настоящий момент они находятся в стране происхождения", — говорится в заявлении администрации города.

Ранее сообщалось, что дело связано с попыткой продажи комплекса зданий во Вьетнаме на сумму 800 миллионов долларов. Как отмечает Рейтер, племянник бывшего генсека ООН работает агентом по торговле недвижимостью в Нью-Йорке, а брат числится старшим советником в южнокорейской строительной компании Keangnam Enterprises Co Ltd.

Предполагается, что Харрис обманул остальных участников преступной схемы и сбежал, заполучив 500 тысяч долларов. 52-летний Харрис описывает себя как консультант в сфере моды и искусства, он также пишет тексты на темы культуры для издания Huffington Post.