Отношения с Россией не восстановились полностью, заявил турецкий министр

АНКАРА, 14 янв — РИА Новости. Российско-турецкое экономическое сотрудничество пока не вернулось на уровень, предшествующий кризису со сбитым ВВС Турцией российским Су-24, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

"Хотя диалог с Россией продолжается активно и в положительном русле, уровень сотрудничества двух стран все еще не вернулся на докризисный показатель", — цитирует турецкого министра агентство Anadolu

По его словам, Турция предприняла все необходимые шаги для нормализации отношений с Россией, и снижения качества продукции турецкого производства не фиксируется. При этом, как считает Зейбекчи, российская сторона затягивает процесс сближения. Он напомнил, что ограничения по вопросу экспорта сельхозпродукции из Турции в России сохраняются, также имеются проблемы по квотам на поставки продукции и разрешения на трудоустройство граждан Турции в России.

Министр выразил надежду, что усилиями глав государств процесс сближения двух стран получит новый импульс.

Отношения России и Турции серьезно осложнились в ноябре 2015 года после того, как в ноябре турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24, пилот которого погиб при обстреле с земли. Российская сторона тогда сравнила действия турецких военных с пособничеством терроризму. До разрыва всех отношений Москвы и Анкары не дошло, хотя и было принято решение о введение ряда экономических ограничений и приостановке безвизового режима. Кроме того, российский МИД рекомендовал туристам не посещать Турцию из-за нарастающей угрозы терроризма.

Перелом в ситуации произошел в июне 2016 года после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал первый шаг для налаживания отношений, направив российскому руководству письмо с извинениями за сбитый Су-24. В начале июля состоялся телефонный разговор лидеров двух стран. После разговора российский президент Владимир Путин проинформировал правительство о решении начать процесс нормализации торгово-экономических отношений с Анкарой.