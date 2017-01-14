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Известный американский кантри-певец раскритиковал Трампа в песне

10:2014.01.2017
(обновлено: 10:29 14.01.2017)
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Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Evan Vucci

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Известный американский кантри-певец Вилли Нельсон написал песню, критикующую избранного президента США Дональда Трампа, сообщает издание Rolling Stone.

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По данным журнала, песня Нельсона под названием "Удали и перемотай вперед" войдет в его новый альбом "Проблемный ребенок Бога", выпуск которого намечен на весну. Певец поведал в интервью изданию, что в названии композиции имеются в виду предстоящие четыре года президентства Трампа. Он также привел строку из будущего хита: "Выборы прошли, и никто не победил".

Что касается критики Нельсона в отношении Трампа, его беспокоят возможные действия новой администрации США в отношении запрета марихуаны, отмечает журнал.

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Как сообщает издание, в ходе предвыборной гонки Нельсон поддерживал демократов Хиллари Клинтон и Берни Сандерса.

Ограниченное потребление марихуаны в настоящее время разрешено в целом ряде штатов США, хотя федеральное законодательство относит ее к наркотическим средствам первой категории.

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