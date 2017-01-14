Известный американский кантри-певец раскритиковал Трампа в песне
10:2014.01.2017
(обновлено: 10:29 14.01.2017)
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Известный американский кантри-певец Вилли Нельсон написал песню, критикующую избранного президента США Дональда Трампа, сообщает издание Rolling Stone.
По данным журнала, песня Нельсона под названием "Удали и перемотай вперед" войдет в его новый альбом "Проблемный ребенок Бога", выпуск которого намечен на весну. Певец поведал в интервью изданию, что в названии композиции имеются в виду предстоящие четыре года президентства Трампа. Он также привел строку из будущего хита: "Выборы прошли, и никто не победил".
Что касается критики Нельсона в отношении Трампа, его беспокоят возможные действия новой администрации США в отношении запрета марихуаны, отмечает журнал.
Ранее сенатор Джефф Сешнс, предложенный Трампом на пост генпрокурора США, называл этот наркотик опасным.
Как сообщает издание, в ходе предвыборной гонки Нельсон поддерживал демократов Хиллари Клинтон и Берни Сандерса.
Ограниченное потребление марихуаны в настоящее время разрешено в целом ряде штатов США, хотя федеральное законодательство относит ее к наркотическим средствам первой категории.
"Народ против Дональда Трампа". Отчаяние недовольных итогами выборов
Число участников акции протеста в Нью-Йорке, которые недовольны победой Дональда Трампа, вечером в среду увеличилось до нескольких тысяч. Ранее сообщалось, что в акции принимают участие более 400 человек.
Аналогичные акции проходят в нескольких американских городах – в Чикаго, Вашингтоне, Филадельфии, Бостоне, Сиэтле, Портленде, Орегоне, Остине.
Протестующие говорят, что пришли на митинг "из-за страха, связанного с возможным проявлением расистской реакции, которую провоцируют действия Трампа".
В Нью-Йорке демонстранты вышли на улицы в центре Манхеттена, откуда направились к небоскребу Trump Tower, где живет избранный президент. Демонстранты скандировали: "Не мой президент!"
В центре Сиэтла пять человек получили ранения. По данным полиции, стрельба не была связана с проходящими в городе демонстрациями против избрания президентом США Дональда Трампа.
В Нью-Йорке полицейские задержали по меньшей мере 30 участников акций протеста за "хулиганское поведение".
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа у небоскреба "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке.
В демонстрациях протеста против итогов выборов приняли участие знаменитости, среди них Шер, Мадонна, актер Марк Руффало, певица Леди Гага (на фото).
В городах Окленд и Беркли в штате Калифорния противники республиканца Дональда Трампа, отказываясь признать его новым президентом, вышли на улицы. В марше в Окленде участвовали около 200 человек.
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа в Нью-Йорке.
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа в Сан-Франциско.
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа у небоскреба "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке.
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа в Филадельфии.
Демонстранты сожгли американский флаг у небоскреба "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке.
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа в Окленде, штат Калифорния.
Участники акции протеста против победы на выборах Дональда Трампа у небоскреба "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке.