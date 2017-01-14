В китайской провинции Хэнань продавец уток-гриль умер от птичьего гриппа

ПЕКИН, 14 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Случай гибели человека от вируса птичьего гриппа H7N9 выявлен в китайской провинции Хэнань.

Как передает в субботу агентство Синьхуа со ссылкой на провинциальный комитет по здравоохранению и планированию семьи, от птичьего гриппа скончался 36-летний мужчина по фамилии Чжан.

Сообщается, что он работал уличным продавцом уток-гриль в городе Чжэцзян. В начале месяца он вернулся домой в город Юнчэн, откуда позднее направился в Сюйчжоу на обследование к врачу. В настоящий момент под наблюдением врачей находятся 16 человек, имевших контакт с погибшим.

Во вторник государственный комитет по здравоохранению и планированию семьи КНР призвал соответствующие ведомства прикладывать больше усилий для борьбы с птичьим гриппом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.