В МВД Украины назвали недостоверной информацию о дарении оружия Аваковым

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Информация о выдаче министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым наградного оружия украинским чиновникам не соответствует действительности, заявил в пятницу советник главы МВД Илья Кива в эфире телеканала "112.Украина".

Ранее в пятницу украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что Аваков регулярно дарил оружие украинским чиновникам. В частности, за 2014-2015 годы Аваков якобы наградил оружием 400 человек. В пятницу в Верховной раде по инициативе одного из депутатов был зарегистрирован законопроект о создании в парламенте следственной комиссии по расследованию возможных коррупционных действий руководства МВД при вручении ведомственных наград "Огнестрельное оружие".

Кива заявил, что считает эту информацию "недостоверной и требует подтверждения, потому что в противном случае это будет рассматриваться как клевета в адрес министра внутренних дел".

По данным СМИ, среди награжденных лиц, в частности, оказались президент Украины Петр Порошенко, которому был подарен пистолет Jones 1911 от компании Сabot Gun, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, спикер парламента Андрей Парубий, глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева и министры.