Чешские депутаты подарили Савченко инкрустированный кинжал

ПРАГА, 13 янв – РИА Новости, Александр Куранов. Находящаяся в Праге депутат украинского парламента Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом российского президента, встретилась в пятницу с чешскими коллегами, представляющими две правые партии, и получила в подарок от одного из них инкрустированный кинжал, сообщил портал České noviny.

"Депутаты чешского парламента от движения ТОР 09 и Христианско-демократического союза провели в пятницу получасовую встречу с депутатом украинского парламента Надеждой Савченко. Во встрече принял участие также евродепутат Павел Свобода, пригласивший гостью из Киева в Чехию. Савченко поблагодарила коллег за поддержку, которую они оказывали во время ее заключения в России. Председатель оппозиционного движения ТОР 09 Мирослав Калоусек в знак мужества Савченко вручил ей инкрустированный кинжал", — говорится в сообщении.

Военнослужащая украинских вооруженных сил Надежда Савченко была осуждена Донецким городским судом Ростовской области "за причастность к убийству журналистов ВГТРК" 17 июня 2014 года под Луганском и приговорена к 22 годам лишения свободы. Указом президента РФ от 25 мая 2016 года она была помилована.

"Я знаю, что вы относитесь к тем людям, которые выражали и выражают весьма сильную поддержку мне и всей Украине. Я благодарна вам за это. Но есть еще и другие люди, которые нуждаются в вашей поддержке", — сказала Савченко, обращаясь к чешским законодателям.

Встреч представителей других, кроме парламента, властных структур Чехии с Савченко не запланировано.