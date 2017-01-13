Египетские военные ликвидировали десять террористов на севере Синая

КАИР, 13 янв — РИА Новости. Египетские военные уничтожили десять членов террористической группировки в ходе спецоперации, проведенной в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова, сообщает МВД арабской республики.
Девять египетских полицейских погибли и еще десять получили ранения в результате нападения боевиков на блокпост в районе города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте в понедельник. Нападавшие подорвали у блокпоста начиненный взрывчаткой автомобиль.
Ответственность за нападения на полицейских на себя взяла террористическая группировка ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ).