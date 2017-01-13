Самолет вернулся в аэропорт в Стамбуле из-за агрессивного пассажира

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Самолет Turkish Airlines, вылетевший в Кению, вынужденно вернулся в аэропорт Ататюрк в Стамбуле из-за приступа паники и агрессивного поведения одного из пассажиров, пишет газета Hurriyet со ссылкой на заявление авиакомпании.

Инцидент произошел еще во вторник. Самолет совершал перелет из Стамбула в кенийский город Момбаса. Гражданин Словении, находившийся на борту, почувствовал панику и начал крушить салон самолета, нападать на пассажиров и членов экипажа, пытавшихся привести его в чувство.

Даже после того, как членам экипажа удалось одеть на словенца наручники, он не перестал вести себя агрессивно. В результате остальные пассажиры заявили о нежелании продолжать полет.

После приземления пассажира передали полиции. По данным газеты, стоимость топлива, потраченного в результате инцидента, составила примерно 11 тысяч долларов.