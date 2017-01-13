Лидеры ФРГ и Египта выступили за тесное сотрудничество в борьбе с террором

БЕРЛИН, 13 янв – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила в телефонном разговоре соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси после гибели египетских полицейских и военных в результате нападения террористов в Эль-Арише, стороны высказались за углубление сотрудничества в сфере безопасности и борьбы с террористической угрозой. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства ФРГ.

"Было выражено общее мнение о продолжении углубления немецко-египетского сотрудничества по широкому кругу тем. Таким образом, сотрудничество в области безопасности с целью борьбы с международным терроризмом должно быть углублено. Кроме того, должна быть облегчена работа немецких политических фондов и усилено сотрудничество в области развития. Обе стороны хотят улучшить работу по вопросам миграции, при этом федеральное правительство признает усилия Египта в приеме беженцев", — говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе разговора ас-Сиси также выразил соболезнования канцлеру Меркель в связи с терактом в Берлине.

Число погибших при атаке на блокпост полиции в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте возросло до девяти человек, передал ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным канала, блокпост сначала атаковал террорист-смертник за рулем начиненного взрывчаткой автомобиля, а затем его сообщники открыли огонь из гранатометов. Среди 10 пострадавших оказались и четверо мирных жителей, уточнил источник.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Объявленный в розыск подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был убит в Италии в перестрелке с полицией.