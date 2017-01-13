Лукашенко посетит Египет и Судан 15-17 января

МИНСК, 13 янв — РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 15-17 января совершит официальные визиты в Египет и Судан, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.

"В Каире глава государства проведет переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, которые пройдут в узком и расширенном составах. Стороны рассмотрят актуальное состояние двусторонних отношений и перспективы их вывода на более высокий уровень", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в центре внимания будет развитие взаимовыгодных торгово-экономических связей и производственной кооперации. На повестке дня также расширение белорусско-египетских контактов в гуманитарной сфере, включая науку, образование, здравоохранение, туризм. По итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, запланированы встречи Лукашенко с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом и другими официальными лицами. Президент Белоруссии также примет участие в открытии белорусско-египетского делового форума.

"В Хартуме Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, на которых предполагается обсудить перспективы и основные направления развития белорусско-суданских отношений, определить конкретные шаги по их расширению", — добавили в пресс-службе. Особое внимание будет уделено вопросам экономического сотрудничества.

Планируются также встречи главы Белоруссии с вице-президентом Судана Хасабу Абдельрахманом и председателем Национальной ассамблеи Ибрагимом Омером. В столице Судана во время визита Лукашенко пройдет белорусско-суданский деловой форум.