Курц рассказал о планах Австрии на время председательства в ОБСЕ

ВЕНА, 12 янв — РИА Новости. Австрия в ходе своего председательства в ОБСЕ намерена, в том числе, сосредоточиться на том, чтобы возобновить утерянное в последнее время доверие из-за растущей тенденции "блокового" мышления, заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

"Я рад приступить к работе со своей командой в этой важной и крупной организации и я в курсе, что работа здесь, в ОБСЕ, имеет немедленное влияние на безопасность всех людей в регионе. Успех нашей работы имеет воздействие на безопасность и стабильность, от чего выигрывает все человечество. Основная проблема в том, что мы живем в очень сложные времена",- сказал он в четверг, выступая перед постоянным советом организации с презентацией концепции председательства в 2017 году.

Он повторил намерение работать в рамках председательства по трем основным направлениям — деэскалация военных конфликтов, усиление собственной безопасности, сфокусировавшись на дерадикализации и возобновление доверия во время нарастающего "блокового" мышления.

По его словам, такое мышление, с которым поколение 30-летнего министра было знакомо лишь по учебникам истории, вновь вернулось на континент. "У нас больше "блокового" мышления, разводящего запад и восток, и мы также переживаем снижение уверенности между странами-членами ОБСЕ", — отметил Курц.

Он считает, что в последний год недоверие и нестабильность лишь возобновлялись, и не только в связи с кризисом вокруг Украины, но и с ужесточением конфликтов, которые казались давно затихшими.