Глава BuzzFeed прокомментировал публикацию досье о связях Трампа с Россией

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Основатель и генеральный директор BuzzFeed Джон Перетти прокомментировал решение компании опубликовать анонимный документ, содержащий информацию о якобы имеющемся у России компромате на избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил журналист Business Insider Оливер Дарси в своем аккаунте Twitter.

Перетти разослал сотрудникам письмо, в котором подтвердил свое согласие с позицией главного редактора портала Бена Смита и заявил о том, что доклад действительно заслуживает освещения.

Он отметил, что редакция BuzzFeed не будет отвечать на "резонансные комментарии" со стороны Трампа, добавив, что за подобные публикации неоднократно подвергались критике и другие влиятельные СМИ, такие как — The New York Times, CNN и The Washington Post.

"Мы в отличной компании, — подчеркнул Перетти. — Мы будем и дальше делать то, что у нас получается лучше всего, — выдавать эффективную журналистику".

Ранее на сайте BuzzFeed был опубликован 35-страничный документ, где рассказывалось о том, что российские власти якобы пытались скомпрометировать Трампа. В ответ на обвинения в Кремле отметили, что Россия не собирает порочащих сведений на кого бы то ни было, а работает лишь в интересах глобального мира и безопасности.