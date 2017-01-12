Расследование подтвердило гибель 33 человек при авиаударе США по Кундузу

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Проведенное военными США в Афганистане расследование подтвердило, что во время операции американских вооруженных сил в ноябре прошлого года в афганской провинции Кундуз погибли 33 мирных жителя, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщалось ранее, в начале ноября 2016 года американская авиация нанесла по северу провинции Кундуз авиаудары, в результате которых погибли не менее 30 мирных жителей. Кроме того, погибли двое американских солдат, проводивших операцию по зачистке.

Как говорится в заявлении военных США, расследование "с сожалением пришло к выводу, что 33 мирных жителя погибли и 27 получили ранения", когда войска ответили на огонь боевиков группировки "Талибан", которые для укрытия использовали дома мирных жителей.

По данным агентства, в заявлении военных также отмечается, что "военные США действовали в рамках самообороны" во время совместной с афганскими военными операции. "Было установлено, что не будет принято никаких мер, так как американские войска действовали в рамках самообороны и в соответствии с установленным законом и планом действий", — говорится в заявлении.

Как сообщили военные США, в ходе рейда погибли "двое солдат США и трое афганских спецназовцев", "ранения получили четыре американских солдата и 11 (афганских — ред.) спецназовцев". В ходе рейда были убиты по меньшей мере 26 боевиков группировки "Талибан".

Представитель министерства обороны Афганистана Давлат Вазири 5 ноября 2016 года заявил, что среди погибших мирных граждан в Кундузе были члены семей командиров радикальной группировки "Талибан". Эту информацию подтвердил представитель ВС США в Афганистане генерал-майор Чарльз Кливленд.