Расследование подтвердило гибель 33 человек при авиаударе США по Кундузу

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Проведенное военными США в Афганистане расследование подтвердило, что во время операции американских вооруженных сил в ноябре прошлого года в афганской провинции Кундуз погибли 33 мирных жителя, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Как говорится в заявлении военных США, расследование "с сожалением пришло к выводу, что 33 мирных жителя погибли и 27 получили ранения", когда войска ответили на огонь боевиков группировки "Талибан", которые для укрытия использовали дома мирных жителей.
По данным агентства, в заявлении военных также отмечается, что "военные США действовали в рамках самообороны" во время совместной с афганскими военными операции. "Было установлено, что не будет принято никаких мер, так как американские войска действовали в рамках самообороны и в соответствии с установленным законом и планом действий", — говорится в заявлении.
Представитель министерства обороны Афганистана Давлат Вазири 5 ноября 2016 года заявил, что среди погибших мирных граждан в Кундузе были члены семей командиров радикальной группировки "Талибан". Эту информацию подтвердил представитель ВС США в Афганистане генерал-майор Чарльз Кливленд.