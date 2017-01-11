В Бельгии задержали двух человек в связи с терактами 2015 года в Париже

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Бельгийская полиция задержала двух людей для проведения допроса в связи с терактами ноября 2015 года в Париже, передает агентство Рейтер со ссылкой на канцелярию федерального прокурора.

Аресты были произведены после обыска в одном из домов в Брюсселе. В ближайшее время суд примет решение о том, будут ли выдвинуты какие-либо обвинения против задержанных.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.