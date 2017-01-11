СМИ: российские эксперты прибыли в Каир для инспекции аэропортов Египта

КАИР, 11 янв — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Делегация российских экспертов в области авиационной безопасности прибыла в среду в 16.00 по местному времени (17.00 мск) в Каир транзитным рейсом из Италии, сообщает египетский портал "Вето" со ссылкой на источники в аэропорту.

По имеющейся информации, в делегацию входят девять специалистов. Они уже в среду вылетят внутренним рейсом в курортные города Хургада и Шарм-эш-Шейх для начала проверки.

Ранее источник в аэропорту Шарм-эш-Шейха сообщил РИА Новости, что российские специалисты проинспектируют новое биометрическое оборудование, а также установленные дополнительные камеры видеонаблюдения. По его словам, проверка начнется утром в четверг. По словам собеседника агентства, в Шарм-эш-Шейхе российских специалистов будут сопровождать представители минавиации Египта, руководства служб безопасности города и аэропорта. Ожидается, что работа российских экспертов продлится до 16 января.

В ноябре 2015 года авиасообщение между РФ и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается.