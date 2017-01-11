Первая официальная пресс-конференция Дональда Трампа. Прямая трансляция

Избранный президент США Дональд Трамп проводит первую с момента победы на выборах пресс-конференцию. Будущий хозяин Белого дома встречается с представителями мировых СМИ в небоскребе Трамп-тауэр на Пятой авеню в Нью-Йорке. Пресс-конференция проходит за девять дней до инаугурации Трампа.