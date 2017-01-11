Избранный президент США Дональд Трамп проводит первую с момента победы на выборах пресс-конференцию. Будущий хозяин Белого дома встречается с представителями мировых СМИ в небоскребе Трамп-тауэр на Пятой авеню в Нью-Йорке. Пресс-конференция проходит за девять дней до инаугурации Трампа.
Первая официальная пресс-конференция Дональда Трампа. Прямая трансляция
- Какая умничка! +1000!19:3211.01.20172
- "ИГИЛ была создана предыдущей администрацией" - вау!19:3311.01.20173
- Это конечно не Обама. Удачи Вам, Дональд Трамп.20:1711.01.20170
- Старик Хоттабыч в ответ пользователю Александр Иванов(показатьскрыть)А как Вам высказывания Трампа том, он может быть не менее жестким Россией чем Клинтон, что перезагрузки в наших отношениях не будет - либо да, либо нет. Что он признает атаки хакеров из России при его руководстве страной Россия будет уважать США еще больше. Умничка!!!22:1511.01.20170
- Трудно Трампу приходится... назвать свою страну рассадником нацизма (фашизма).... это надо понимать, какие же усилия были предприняты сторонними оппонентами и отнюдь не друзьями, чтобы довести его до такого состояния... когда уже невозможно контролировать аналитику и эмоции... чтобы так выразиться... Полагаю, он был просто в бешенстве... Но я его поддерживаю.22:2511.01.20170
- в ответ пользователю (показатьскрыть)